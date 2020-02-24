Погода летом в Москве может повторить прошлогоднюю аномальную климатическую обстановку. Об этом в понедельник, 24 февраля, в беседе с «РИА Новости» рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (входит в структуру Росгидромета) Андрей Киселев.

По его словам, согласно статистике, за последнее время участились случаи экстремальных погодных явлений. Это может повлиять на предстоящую летнюю погоду в столичном регионе. Ученый пояснил, что повышения среднего температурного режима будут носить кратковременный характер без особого увеличения продолжительности волн жары. Киселев добавил, что то же самое касается ливней.

22 февраля Киселев заявил, что после аномально теплой зимы температура летом будет средней или ниже, так как природа будет стараться выровнять среднюю температуру. При этом из-за нехватки снега возможно пересыхание почвы, что плохо скажется на сельском хозяйстве.

Метеорологи раскритиковали прогноз Киселева на отдаленный период, назвав его несостоятельным и не соответствующим официальной статистике.