Весна в Москве может начаться с потепления до 8–13 градусов. Такие значения столбики термометров могут показать уже 5–6 марта, написал на своей странице в Facebook ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его мнению, зима этого года станет рекордно теплой за всю историю метеонаблюдений. В столичном регионе превышение средней температуры сезона над нормой составляет 7, 8 градусов, добавил он.

Температурные значения в Москве превысили многолетние показатели таких столиц, как Стокгольм, Осло, Варшава, Киев и Бухарест, написал Тишковец. Погода в Москве и области напоминает зиму в Берлине, Софии и Вене, подчеркнул он.

«Весна примет эстафету тепла и стартует с довольно высоких температурных позиций», — поделился прогнозом метеоролог, но к праздничным выходным снова похолодает.

Как добавил Тишковец, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений придется на 20 марта.

Конец февраля также был аномально теплым. Такие показатели термометра, как правило, соответствуют больше концу марта, пишет «Газета.ру».

Ранее, в феврале, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что нынешняя зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. Март во многих регионах России будет аномально теплым.