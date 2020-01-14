Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, оставшаяся часть января и февраль тоже не будут холодными.

В январе температура будет на 4–6 градусов выше нормы, в феврале — на 3–4, рассказал Тишковец РБК во вторник, 14 января. В целом термометры будут редко опускаться ниже минус пяти градусов.

Снега будет немного. В январе выпадет максимум 10–15 мм осадков, в феврале — не более 15–20.

Ранее, в январе, метеорологи рассказали «Известиям», что зима продолжит ставить температурные рекорды. Уже на этой неделе столбики термометров поднимутся до плюс пяти градусов. Минусовые температуры еще будут, однако они не смогут выровнять общий фон температуры, и нынешняя зима станет самой теплой за 130 лет. При этом специалисты отметили, что такие аномальные зимы не станут постоянным явлением, в дальнейшем возможны и холодные, и очень холодные.