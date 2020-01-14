Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд с иронией воспринял слова депутата Алексея Журавлева об американском «климатическом оружии».

Ранее парламентарий заявил, что необычное потепление этой зимой вызвано намеренно: по его мнению, американцы применяют "климатическое оружие", маскируя его под исследования.

Вильфанд объяснил, что теплая зима вызвана влиянием Атлантики.

«Зимой воздух, который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом. И постоянный перенос воздушных масс с Атлантики обуславливает положительные аномалии температуры», — цитирует его RT.

Специалист заявил, что слова о "внешнем воздействии" следует воспринимать с иронией, так как с научной точки зрения это несерьезно.

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