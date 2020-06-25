Везде он разный.

Астроном из NASA Джеронимо Вильянуэва показал, как выглядит закат Солнца на разных планетах. Ученый создал симуляцию заката в то время, когда занимался моделированием инструмента для возможной космической миссии на Уран.

Закаты на каждой из планет Солнечной системы отличаются по свету. Это происходит из-за того, что фотоны в атмосфере каждой из них проходят через разные типы молекул.

«Когда солнечный свет, состоящий из всех цветов радуги, достигает атмосферы Урана, водород, гелий и метан поглощают более длинную красную часть света. Короткие волны синего и зеленого света рассеиваются, когда фотоны отражаются от молекул газа и других частиц в атмосфере. Подобное явление делает небо Земли голубым в ясный день», – поясняют на сайте агентства.

Эта симуляция станет новой функцией онлайн-инструмента под названием «Планетарный генератор спектра». Агентство использует его для воспроизведения того, как свет передается через атмосферы планет, экзопланет и комет, чтобы понять, из чего состоят их атмосферы и поверхности.