Рішення перевезти маму, тата, дідуся чи бабусю до спеціалізованого закладу – це завжди момент глибокої внутрішньої кризи. У голові починає звучати безжальний внутрішній голос: «Я зраджую рідну людину», «Я просто хочу позбутися клопоту», «Що скажуть родичі та сусіди?»

Цей стан психологи називають синдромом провини або «синдромом поганої дитини». Це важкий емоційний бар’єр, але його можна і потрібно подолати, поглянувши на ситуацію тверезо та з любов’ю.

Чому виникає це почуття?

Коріння нашої провини часто криється в застарілих стереотипах. Багато хто досі уявляє такі заклади як сірі, радянські лікарні. Крім того, з дитинства нас виховували на ідеї абсолютного синівського чи дочірнього обов’язку.

Нам здається, що якщо ми не доглядаємо за близькими власноруч 24/7, жертовно відмовляючись від власного життя, роботи та сім’ї, то ми чинимо егоїстично.

Як подолати внутрішній бар’єр: кроки до примирення з собою

Але реальність інша. Професійний догляд – це не відсутність любові. Навпаки, іноді це найвищий її прояв.

Визнайте обмеженість своїх ресурсів

Ви – не всемогутні. Прогресуюча деменція, наслідки інсульту, крихкість кісток чи потреба в медичних маніпуляціях вимагають професійних навичок.

Коли ви вигораєте від хронічної втоми та недосипу, то починаєте дратуватися на близьку людину. У результаті замість доброзичливого спілкування старенькі отримують втомлених, знервованих рідних, які розриваються між роботою та побутом.

Змініть фокус: від «я кидаю» до «я забезпечую безпеку»

У приватному пансіонаті Life-House літня людина отримує те, що важко дати вдома: цілодобовий нагляд, спеціально обладнаний простір, спілкування з однолітками, соціалізацію та організоване дозвілля, адже вдома старенькі часто залишаються наодинці з чотирма стінами та телевізором.

Аналізуйте раціонально та фінансово

Часто почуття провини підживлюється страхом невідомості. Щоб подолати його, переведіть емоції в площину фактів. Завітайте до закладу на екскурсію. Подивіться на умови, поспілкуйтеся з персоналом.

Досліджуючи ризики та можливості, люди часто помічають, що на сучасний, комфортний пансіонат для літніх людей ціни є цілком виправданими. Особливо якщо порівняти їх із витратами на роботу професійної доглядальниці, купівлю спеціального медичного обладнання, ліки та забезпечення дієтичного харчування.

Ви не зникаєте з життя близької людини

Переїзд не обриває ваші стосунки. Ви перестаєте бути виснаженими, але залишаєтеся люблячими донькою чи сином, онуками. Ви можете приїжджати в гості, забирати близьку людину на вихідні чи свята, телефонувати щодня.

Коли побутові труднощі зникають, ваш час разом стає якісним, наповненим теплом, спогадами та щирими розмовами, а не втомою.