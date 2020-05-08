

Желудочно-кишечные симптомы (симптомы расстройства ЖКТ) наблюдаются менее чем у 10% пациентов с коронавирусом COVID-19, согласно метаанализу, опубликованному 4 мая в Gastroenterology.



Ученые из Университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) провели систематический поиск литературы, чтобы выявить исследования, описывающие данные по симптомам расстройства ЖКТ и проявлениям COVID-19 в печени. В дополнение к нарушениям функции печени анализировали распространенность диареи, тошноты, рвоты и болей в животе.

Результаты

Метаанализ был выполнен из 47 исследований с 10 890 уникальными пациентами. В большинстве исследований участвовали госпитализированные пациенты. Ученые обнаружили, что объединенные оценки распространенности симптомов ЖКТ составили 7,7, 7,8 и 2,7 процента для диареи, тошноты / рвоты и болей в животе соответственно.

Общая распространенность повышенных аномалий печени составила 15% для аспартаттрансаминазы и аланинтрансаминазы. Диарея, тошнота / рвота и аномалии печени были более распространены в странах за пределами Китая, причем диарея отмечалась у 18,3% пациентов.

Рекомендации

Амбулаторные больные с впервые появившимися симптомами расстройства ЖКТ должны контролироваться на наличие симптомов, связанных с коронавирусом, поскольку симптомы ЖКТ могут предшествовать симптомам, связанным с COVID-19. Тестирование на коронавирус следует рассматривать в условиях высокой распространенности COVID-19. Тщательная история симптомов расстройства ЖКТ должна быть получена у госпитализированных пациентов с подозрением или подтверждением COVID-19.

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