Индийские врачи рассказали о малоизвестных симптомах различных заболеваний, которые могут помочь вовремя обнаружить недуг. Главное — обратить внимание на сигналы организма.

Индийские врачи рассказали изданию Hindustan Times, какие необычные симптомы могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Эти симптомы легко заметить самостоятельно, а если они у вас есть, нужно как можно скорее обратиться к специалистам.

Покрасневшие глаза — проблема, знакомая всем. Красные глаза чаще всего бывают следствием работы за компьютером, переутомления, недосыпа. Но также это может быть симптом аллергической реакции — если глаза покраснели и чешутся, возможно, вы недавно столкнулись с аллергеном. Чаще всего причину стоит искать в косметике или воде — нередко глаза краснеют после посещения бассейна.

Красные глаза могут быть одним из признаков сахарного диабета. В этом случае сосуды как бы разбухают, это можно заметить, используя увеличивающее зеркало.

Если вокруг радужной оболочки глаза вы заметили белые кольца, стоит сдать анализы на холестерин -это может быть сигналом о том, что он у вас высокий.

Сухость глаз, которая нередко преследует офисных работников, также может быть симптомом волчанки, заболеваний щитовидной железы и ревматоидного артрита. Когда бить тревогу? В случае, если вы не находились в помещении с сухим воздухом, не работали за компьютером и не страдаете от аллергии, но все равно чувствуете сухость в глазах.

Если в сумерках вы почти ничего не видите, это может быть признаком нехватки витамина А, а также проблем с сетчаткой. В любом случае нужно посетить офтальмолога — чтобы не допустить дальнейшего снижения зрения.

Также стоит обращать внимание на изменения характера растительности на теле. Как правило, выпадение волос на голове бывает связано с нехваткой витаминов, неправильным уходом и стрессом. Но если начали лысеть брови и ресницы, нужно как можно скорее обратиться к врачу — велика вероятность серьезных гормональных сбоев.

Если волосы вдруг начали расти так, где их не было, например, у женщины появляются волосы по мужскому типу или начинают сильнее расти волосы на руках и ногах, это тоже повод для визита к доктору. Такой симптом характерен для поликистоза яичников, высокого уровня мужских гормонов и других проблем, которые нужно диагностировать и лечить.

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