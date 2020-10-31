Речь пойдет о женщинах, которые заразились коронавирусом продолжительное время назад, но так толком и не оправились. Обе живут в Великобритании.

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53-летняя женщина пожаловалась, что даже через 10 месяцев после выздоровления (по крайней мере, тест показал отрицательный результат) ее не покидают симптомы COVID-19.

Заболела она в поездке еще на Рождество, тогда о коронавирусе никто не говорил. Британки рассказала, что в аэропорту она общалась с китайцами, прилетевшими из Уханя, а известно, что именно этот город стал очагом пандемии.

Отпуска не получилось, поскольку всю неделю британка проболела. У нее была температура, кашель, обоняние пропало. Тогда о коронавирусе никто не знал, и местные врачи не смогли поставить ей диагноз, когда она вернулась домой. То есть ее толком не лечили.

Ее до сих пор мучают сильные боли в груди, иногда пропадает зрение, ей трудно дышать, а ее суставы постоянно болят. Женщина отмечает, что болезнь отняла у нее практически все — раньше она работала на радио, но ее память сильно пострадала.

51-летняя жительница города Колчестер заболела в конце января. Болезнь протекала стремительно, и из-за осложнений женщину ввели в искусственную кому, она была на ИВЛ.

Британка отмечает, что даже спустя восемь месяцев после отрицательных тестов она мучается от боли в мышцах, сильной тревожности и слабости. К работе она тоже не вернулась.