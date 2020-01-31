Когда самолет находится в воздухе, важно отличать тяжелые неотложные состояния у пассажиров от медицинских проблем, которые не требуют срочной посадки. Во время недавнего рейса проводник заподозрил у пассажира инсульт. Несмотря на то, что симптомы были очень похожи, профессор Алан Хантер, который оказался на борту, диагностировал более легкую патологию. Об этом интересном опыте он рассказал в журнале Annals of Internal Medicine.

Ишемический инсульт развивается, когда из-за тромба в сосуде останавливается кровоток в каком-либо участке мозга. Без срочной специализированной помощи пациенты чаще умирают или остаются инвалидами.

«Когда я встретил пассажира, я обратил внимание, что он молод и подтянут, и правая половина лица у него опущена. У него были разглажены морщины на правой стороне лица, он не мог закрыть правый глаз», — рассказывает Алан Хантер (Alan J. Hunter) в описании этого клинического случая.

Пассажир объяснил, что во время взлета самолета он почувствовал боль в правой половине головы, а также боль и ощущение давления в правом ухе.

Несмотря на опущение половины лица и неразборчивую речь (характерные симптомы инсульта), сознание молодого человека было совершенно ясным, координация движений сохранялась. За день до полета он выздоровел после простуды.

Поскольку паралич мышц лица может развиваться не только при инсульте, доктор Хантер пришел к выводу, что это не инсульт, и внеплановая посадка не требуется.

Профессор Хантер решил, что симптомы, которые напоминают инсульт, возникли в связи со снижением атмосферного давления во время взлета. Давление в среднем ухе пассажира оказалось относительно высоким. Обычно в таких случаях лишний воздух может пройти через евстахиеву трубу, которая связывает ухо с носоглоткой. Но, вероятно, после недавно перенесенной простуды евстахиева труба пациента оказалась заложенной. Это привело к сильной боли в ухе и с одной стороны головы.

После того, как пассажир немного облегчил давление в среднем ухе при помощи стандартных приемов (зевания, глотания), ему стало намного легче.

Состояние, которое бортпроводник принял за инсульт, оказалось баротравмой. Чаще оно развивается, например, во время ныряния с аквалангом. Паралич мышц лица, который может его сопровождать, обычно проходит через 15-30 минут.