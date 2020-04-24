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В оперативном штабе рассказали, что у 46,1% из 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах не было клинических проявлений болезни.

Накануне в стране обнаружили 4774 пациента с вирусом. Практически у половины пациентов с инфекцией (47,8%) не было симптомов болезни.

По последним данным, всего на сегодняшний день в России вирус обнаружен у 68 622 человек. При этом число выздоровевших возросло до 5568 (+ 677 за сутки), а число летальных исходов увеличилось до 615 (+ 60).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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