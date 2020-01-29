Журналистка телеканала RT Вафа Шабруни, которая получила ранения в Сирии, доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Об этом в среду сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают всё возможное, чтобы ее спасти», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По информации телеканала RT, Шабруни получила серьезное ранение во время съемки складов боеприпасов, которые были оставлены боевиками, отступившими из города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. Предположительно взорвался один из снарядов.

«Как сообщает водитель, Вафа жива, ее везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу города Хама», — сообщается в Telegram-канале телеканала.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что съемочная группа RT попала под обстрел боевиков, в результате чего журналистка была ранена. По сведениям агентства, ее состояние "стабильное".

Во вторник сирийские войска восстановили контроль правительства республики над городом Мааррет-эн-Нууман, где находился крупный форпост террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

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