View this post on Instagram

акцию #ВамНеСтыдно: ⠀ ‘Я предлагаю этим сволочам, этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах — я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков'. ⠀ Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши Instagram @morawieckipl Анджей Дуда, президент Польши Instagram @prezydent_pl