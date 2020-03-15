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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что России не нужно учиться у западной модели, которая оказалась из-за коронавируса «запертой на романтических балкончиках».
«Посмотрите на запертую на своих романтических балкончиках Италию, Испанию и поймите наконец: учиться у этой модели нам нечему и незачем. Это не значит, что и у нас так не будет. Очень может быть, что будет. Но у них — учиться нечему. Забудьте уже свои восьмидесятые, свои тертые джинсы, свои запретные плоды», — написала она в своем Telegram.
Симоньян отметила, что теперь, когда у нее спрашивают, хочет ли она, чтобы в России было «как в Китае», она больше «не отмалчивается в салфеточку», а «вызывающе отвечает»: «Да, хочу».
«Еще месяц назад мне бы этого не простили», — заметила она.
Судя по всему, Симоньян имела в виду разошедшееся по Сети видео, на котором итальянцы поют песни с балконов, массово находясь на карантине.
Отметим, что в России всего 59 случаев коронавируса, никто из заболевших не находится в тяжелом состоянии.
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