Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «дебаты» про материнский капитал «высосанными из пальца». По ее словам, то, что некоторые люди могут принять решение рожать детей ради поучения выплат, не является проблемой.

«О чем тут спорить? Ну, да, кто-то будет рожать ради денег. И что? Дети-то все равно в стране останутся», — написала она в своем Telegram-канале.

«Если бы у моих родителей, растивших нас в наркоманском гетто, так, что в детстве я считала, что все мужчины должны колоться и периодически сидеть (потому что все вокруг то сидели, то выходили, чтобы снова сесть), были деньги, они рожали бы каждый год», — отметила Симоньян.

«И мои нерожденные братья и сестры сейчас бы умничали в телеграме. И налоги бы платили, разумеется. Глядишь, и пенсионный возраст не пришлось бы поднимать», — заключила главред RT.

На тему материнского капитала ранее высказывалась модель Алена Водонаева. Она заявляла, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

Водонаева не впервые критикует российские многодетные семьи. Она уже призывала «живущие в нищете» семьи «не рожать рабов».

Напомним, президент Владимир Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года. Кроме того, материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка.

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