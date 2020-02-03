Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян поддержала гендиректора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву, у которой диагностировали рак.

«Наташе Синдеевой шлю лучи поддержки. Сил, мужества, оптимизма и скорейшего выздоровления. Пусть это будет просто эпизодом, который сделает тебя еще жизнерадостнее и активнее. В конце концов, не зря же «Дождь» — оптимистик ченнел!» — написала Симоньян в Twitter.

Накануне СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Синдеевой рак груди. Опухоль уже удалили, ей предстоит радиотерапия.

Синдеевой 48 лет, она владелец 95% акций телеканала «Дождь» и 100% холдинга «Москоу Диджитал Медиа», в который также входит издание Republic.

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