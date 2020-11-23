Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своем отношении к возрождению Советского Союза.

Журналистка сообщила в своем Twitter, что «в московских гостиных вторая волна обсуждений, кто хочет, а кто не хочет вернуть Советский Союз». Как пояснила Симоньян, первая волна обсуждений этой темы началась после возвращения Крыма в 2014 году.

«Я бы не хотела вернуть Советский Союз. Я бы хотела вернуть Российскую Империю», — подытожила Симоньян.

Ранее, как писал «Рамблер», Маргарита Симоньян посоветовала критикующим Россию армянам «пойти и отрезать свой грязный язык». По мнению журналистки, на фоне карабахского кризиса армяне могут критиковать лишь самих себя за то, что привели к власти «национального предателя», каким она считает премьер-министра страны Никола Пашиняна. Симоньян заявила, что «если бы не Россия», Карабах для Армении мог быть «потерян весь».