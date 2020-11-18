Главный редактор RT Маргарита Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее книге «Черные глаза».
Пользователь Twitter c ником George Constanza опубликовал некий отрывок текста, назвав его цитатой из сборника рассказов «Черные глаза» авторства Маргариты Симоньян.
Главред RT опубликовала скриншот поста в своем Twitter, заявив:
1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову (https://t.co/jQTPje3vJP), больному СМА.
2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела.
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 18, 2020
Как сообщал «Рамблер», «Черные глаза» — это первый сборник рассказов Маргариты Симоньян. Презентация книги состоялась в ноябре 2019 года.