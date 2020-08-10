Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян обратилась к белорусским властям с требованием отпустить задержанных журналистов, в том числе и автора проекта WarGonzo Семена Пегова. Свое обращение она опубликовала в Telegram-канале.

Положили на асфальт: в Минске грубо задержали россиян

«Рамблер» писал, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После окончания голосования в Минске началась акция протеста. Между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Позднее стало известно, что белорусские силовики избили и задержали журналистов российских изданий, в том числе автора Telegram -канала WarGonzo Семена Пегова.

Сегодня Маргарита Симоньян выступила с обращением к правоохранителям Белоруссии и лично к президенту страны Александру Лукашенко.

«В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, НЕМЕДЛЕННО отпустите Семена Пегова!» — потребовала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам главреда Russia Today, журналистское сообщество ждет информацию о том, где находится Пегов и оказана ли ему медицинская помощь.