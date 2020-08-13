Размер российского госдолга сохраняется на безопасном уровне, ниже 20% ВВП, а также остается одним из самых низких в мире, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остаётся одним из самых низких в мире», — сказал он.

Министр напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост уровня мирового госдолга на 18,7 п.п. в 2020 году — до 101,5% мирового ВВП, что является исторически максимальным значением. При этом госдолг развитых стран вырастет на 26,0 п.п. — до 131,2% ВВП, а развивающихся — на 10,7 п.п, до 63,1% ВВП.

«Сокращение доходов федерального бюджета в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса ввиду распространения коронавируса потребовало некоторого увеличения государственного долга. Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз», — подчеркнул Силуанов.

По словам главы Минфина, в целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы. Он также напомнил о высоком уровне золотовалютных резервов страны — почти $600 млрд

Ранее РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ сообщало, что по состоянию на 1 июля федеральный долг России превысил резервные активы правительства и достиг 1,55 трлн рублей.