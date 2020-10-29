Глава Минфина России Антон Силуанов назвал в качестве преимущества цифрового рубля то, что он повысит прозрачность расчетов. Об этом сообщает телеканал РБК.

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По его словам, цифровой рубль также снижает издержки на транзакции, а также оплату труда. Он также добавил, что валюта позволит осуществлять расчеты дешевле и упростит процесс международных транзакций.

«И, если будет легче осуществлять инвестиции через цифровой рубль, мы будем только в этом заинтересованы», — заключил Силуанов.

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