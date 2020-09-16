Россия выдаст Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов в два этапа. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в 2020 году Беларуси будет предоставлен кредит в 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов будет выдано за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, а еще 500 млн долларов — за счет межгоскредита. Также в 2021 году тоже за счет межгоскредита стране будет предоставлено еще 500 млн долларов. Министр уточнил, что стоимость заимствований будет чуть выше цены заимствований на рынке гособлигаций.

О предоставлении Беларуси кредита на 1,5 млрд долларов сообщил в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.