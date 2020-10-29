Россия должна быть готова к любому развитию событий по итогам выборов в США. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил РБКв кулуарах форума «Россия зовет!».

«Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий. Вопросы санкционной политики влияют, безусловно, на ситуацию в России, но мы должны подготовлены к этим вызовам, чем мы сейчас и занимаемся», — пояснил министр.

Выборы американского президента состоятся 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

XII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — «Глобальные вызовы, собственные решения».