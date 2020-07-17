Министр финансов Антон Силуанов оценил решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.

«Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом служит очередным подтверждением того, что проводимая правительством политика обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры», — приводит слова министра ТАСС.

По мнению Силуанова, подтверждение S&P кредитного рейтинга России на прежнем уровне свидетельствует о том, что российская экономика успешно абсорбирует внешние шоки.

«Подтверждение кредитного рейтинга России на прежнем уровне — свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент России Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки», — добавил Силуанов.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.