Силы ПВО 17 июня взяли на сопровождение два стратегических В-52Н ВВС США, которые выполняли полет над северо-восточной частью Тихого океана, сообщает Минобороны РФ.

«Семнадцатого июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые выполняли полет в воздушном пространстве над нейтральными водами северо-восточной части Тихого океана и к границам Российской Федерации не приближались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полет выполнялся на расстоянии более 300 километров от границы Российской Федерации.