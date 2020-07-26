Приказ о полном прекращении огня в Донбассе с 27 июля издан и доведен до личного состава Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в воскресенье начальник ведомства Денис Синенков.

Контактная группа в среду согласовала допмеры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.

«В управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ (о полном и бессрочном прекращении огня с 27 июля – ред.), который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись», — сказал Синенков журналистам.

По его словам, командирами подразделений проведен инструктаж личного состава. Кроме того, «доведен перечень дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня».

«По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей. В случае агрессии со стороны противника Народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям», — добавил Синенков.