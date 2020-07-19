Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца Porter ВМС США, зашедшего 19 июля в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец Porter начал переход в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.