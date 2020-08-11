Голливудский актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу личный внедорожник Cadillac Escalade ESV 2019 года. Интерьер автомобиля, который продается за 350 тыс. долларов, был спроектирован при участии самого Сталлоне.

Cadillac Escalade ESV представляет собой внедорожник с увеличенной колесной базой. По заказу Сталлоне калифорнийское тюнинг-ателье Becker Automotive Design дополнительно увеличило длину автомобиля еще на полметра и теперь длина внедорожника составляет свыше шести метров, пишет издание Motor.ru.

Салон Escalade Сталонне отделан белой кожей. В нем установлены массажные кресла, 43-дюймовый телевизор, складные столики из дерева, оконные шторы с электроприводами, мини-бар и аудиосистема с сенсорным управлением.

RSS — Sylvester Stallone's Six-Figure Becker Auto Design Escalade Is for Sale https://t.co/HEMjpMQj92 pic.twitter.com/akOmUmUreF — Phuong Nguyen (@PhuongN33135137) August 11, 2020

Love it but looks like a hearse Sylvester Stallone Selling Tricked-Out Stretched Cadillac Escalade for $350k @TMZ https://t.co/WvAbve1UfV pic.twitter.com/yg6eY7d19s — Johanna (@C0nservativeGal) August 10, 2020

Автомобиль Сталлоне оснащен шестилитровым двигателем V8 мощностью 426 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. При этом пробег автомобиля составляет всего 1,6 тыс. километров — за время владения машиной Сталлоне практически не пользовался ей, предпочитая ездить на спорткарах.