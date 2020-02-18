Министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что правительство рассматривает возможность упростить процедуру получения материнского капитала после выписки из роддома. Об этом глава ведомства рассказал 18 февраля в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.

Силуанов отметил, что граждане России со второй половины 2020 года будут иметь возможность получить сертификат на маткапитал сразу после выписки из родильного дома, который основывается на данных, полученных при поступлении в больницу.

Как уточняет «Газета.ру», министр добавил, что документ будет доступен в электронном виде на личной почте рожениц.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе: продление программы маткапитала до 2026 года, распространение ее на первенца, а также увеличение выплаты за второго ребенка и продление программы пособий на детей до семи лет и другие.

11 февраля в Госдуму внесли проект поправок в закон о материнском капитале. Закон предусматривают продление программы до 31 января 2026 года. Выплачивать денежную помощь в 466,5 тыс. рублей будут начиная с рождения или усыновления уже первого ребенка.

17 февраля фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян об отношении граждан к выплате за первого ребенка в семье.