Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей для государства независимо от того, сколько это потребует ресурсов. Об этом 19 января в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов.

«Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов», — приводит его слова «РИА Новости».

В свою очередь и.о. заместителя председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью программе отметила, что в настоящее время есть все составляющие для решения поставленных президентом задач.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году.

Ранее маткапитал выдавали при рождении второго и следующих детей. Кроме того, материнский капитал будет увеличен на 150 тыс. рублей в этом году. Программа маткапитала будет продлена до 2026 года.