Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Я присоединился с генпрокурору (США Уильяму) Барру, министру обороны (Марку) Эсперу и исполняющему обязанности (министра внутренней безопасности Чеду) Вулфу, призывая Федеральную комиссию связи отозвать и аннулировать разрешение China Telecom и трех других китайских коммунистических провайдеров по предоставлению услуг в и из США», — заявил Помпео на пресс-конференции.