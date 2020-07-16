Силовой блок Белоруссии готов предотвратить массовые беспорядки, при этом одна из главных задач – не допустить кровопролития граждан, заявил в четверг государственный секретарь Совбеза республики Андрей Равков.

«Наша задача – выполнить в тот момент, если это потребуется, естественно, с внутренними войсками, с милицией, с другими силовиками… задачи для предотвращения каких-либо террористических проявлений, массовых беспорядков и тому подобное. Мы к этому готовились, готовимся, будем готовиться», — заявил Равков, выступление которого было показано в эфире телеканала ОНТ.

При этом Равков отметил, что «не надо распускать сопли и думать о том, что… армия будет против народа, армия будет стрелять против народа». «Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой», — заявил госсекретарь Совета безопасности.

По его словам, армия «как силовой инструмент в руках государства никогда не даст возможности началу конфликта», поскольку он «может затем перерасти во что угодно». «Тем более в этом завязаны и внешние силы, это ни для кого не секрет, это видно невооруженным глазом», — сказал госсекретарь Совбеза.

Он обратил внимание, что Военная доктрина Белоруссии учитывает вооруженные конфликты в мире, в том числе и на Украине, в нее внесены изменения «в части рисков, вызовов и угроз, которые существуют сейчас».

Как отметил Равков, война может начинаться «по-разному». «Поэтому не факт, что будет какое-то повторение (сценария – ред.), если вдруг придется нам в каком-то конфликте участвовать… Не будет его. Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так – воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади», — заметил госсекретарь.

Комментируя ситуацию на Украине, Равков выразил мнение, что «к этим событиям, по большому счету, Запад готовил Украину лет 20, а Россия пыталась что-то противопоставить, и пошли они (Украина – ред.) по такому пути, не очень хорошему». Он подчеркнул, что для Минска «это урок».

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста. Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные стихийные акции после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам — экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные акции прошли в Минске. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. СК возбудил уголовные дела.