Украинские силовики обстреляли в субботу утром подконтрольные самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку и Каштановое, выпустив по ним 36 мин, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Шумы (под контролем Киева – ред.) – Горловка (под контролем ДНР – ред.) — выпущено 24 мины из 120 миллиметрового миномета; Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Каштановое (под контролем ДНР – ред.) — выпущено 12 мин из 82 миллиметрового миномета», — сказал представитель ДНР в СЦКК.