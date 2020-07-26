Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 40 мин в воскресенье утром, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы… по направлениям: Каменка (под контролем Киева – ред.) – Васильевка (под контролем ДНР – ред.) — выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; Авдеевка (под контролем Киева – ред.) — Крутая Балка (под контролем ДНР – ред.) — выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, еще около 30 мин украинские силовики выпустили по селу Коминтерново на юге ДНР, окраинам и пригороду Донецка.