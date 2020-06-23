На Алтуфьевском шоссе в Москве завершилась совместная операция ФСБ и МВД против членов организованной преступной группы, которые устроили сходку в одном из столичных баров. По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов задержали около 30 человек.

Как уточняется, сходку организовали преступные лидеры из кавказских республик. После получения соответствующей информации на место выехали сотрудники силовых ведомств Москвы, которые оцепили кафе на Алтуфьевском шоссе и стали проводить обыски и задержания.

Telegram-канал Mash сообщает об одном пострадавшем, который получил в баре огнестрельное ранение.