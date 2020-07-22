Украинские силовики в среду открыли огонь из вооружения БМП-2 по жилому району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Знаменка в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Заседание контактной группы проходит в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля.

«Сегодня, по окончанию работы трехсторонней контактной группы, где были достигнуты договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима о прекращении огня, командиры соединений Операции объединенных сил (ООС) преднамеренно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов республики», — сообщил Осадчий.

По его словам, украинские силовики открыли огонь из вооружения БМП-2 по жилому району населённого пункта Знаменка, выпустив по селу двадцать снарядов. Осадчий уточнил, что в результате обстрела поврежден жилой дом.

«Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения республики уточняется», — дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.