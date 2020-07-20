Украинские силовики обстреляли из минометов и снайперского оружия окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, заявил глава городской администрации Иван Приходько.

«Поселок 6/7 (поселок шахты 6/7 на окраине Горловки — ред.) Прямое в дом мирной 120 миллиметров. Вынесло двери, пробита кровля. Дом жилой, без пострадавших. Обстрел тяжелым (вооружением — ред.) продолжается, работает снайпер. Будьте осторожны», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Позже в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили подтвердили информацию о повреждении жилого дома на окраине Горловки.