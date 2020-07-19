Украинские силовики в воскресенье открыли огонь из миномета калибром 120 миллиметров по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Калиновка в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Сегодня боевики 24-й бригады вооруженных формирований Украины с направления населенного пункта Светлодарск (под контролем Киева — ред.) подвергли обстрелу из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 120 миллиметров населенный пункт Калиновка», — заявил Осадчий.

По его словам, украинские силовики выпустили по поселку десять мин.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.