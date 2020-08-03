Украинские силовики дважды нарушили перемирие в течение понедельника, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК заявило об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки.

«Сегодня были зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, в 19.45 (совпадает с мск) по направлению Старогнатовка — Новоласпа выпущена одна граната из автоматического станкового гранатомета. В 19.50 в направлении Зайцево (северное) — Зайцево (южное) применяется стрелковое оружие», — сказал журналистам представитель ведомства.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.