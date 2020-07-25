Как рассказал завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой, коронавирус нового типа влияет не только на лёгкие. COVID-19 способен вызвать долгосрочные последствия, в том числе сердечно-сосудистые, эндокринологические и даже психоневрологические заболевания.

врач

— COVID-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошёл. Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Все это колоссальные потери для здоровья, — предупреждает медик.

Коронавирус, кроме прочего, воздействует на поджелудочную железу, что усугубляет течение сахарного диабета, как первого, так и второго типа.

— Сильно ухудшается течение сахарного диабета, — сказал специалист.

Также инфекция вызывает риск микротромбозов, а почки и печень страдают от антибактериальных препаратов. В будущем могут появиться психические и неврологические нарушения: повышенная утомляемость, депрессия, апатия, астенический синдром и посттравматическое расстройство.

Меры по предотвращению рубцевания лёгких нужно принимать как можно быстрее, отмечает врач.

— Через год он [рубец] становится белым и твёрдым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в лёгких — нет, — сказал Терновой.

По данным ВОЗ, в мире заразились более 15 миллиардов человек.

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