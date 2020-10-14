Президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман ответил режиссеру Никите Михалкову, раскритиковавшему его в новом выпуске своей авторской программы «Бесогон».

Михалков не согласился с заявлением Гозмана о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «украл» у страны четверть века, и если бы не Лукашенко, Белоруссия уже давно была бы в Евросоюзе. Михалков привел в пример Украину, Молдавию и Грузию, у которых не было Лукашенко, но которые так и не стали частью Евросоюза.

В ответ на критику со стороны Михалкова Гозман заявил, что режиссер просто обижен на него за случай на передаче у Владимира Соловьева. Гозман упомянул, что они с Михалковым несколько раз становились оппонентами в телеэфире, и в последний раз режиссер потерпел сокрушительное поражение.

«Я его как-то сильно мордой об стол…» — сказал Гозман в интервью YouTube-каналу Metametrica.

Ранее «Рамблер» писал о словесной перепалке Никиты Михалкова с журналистом Александром Невзоровым. Режиссер назвал Невзорова «бесом» и «картонным гигантом», а журналист в ответ обвинил его в незаконной вырубке леса на арендуемом участке в Нижегородской области.