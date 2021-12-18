Чтобы защитить смартфон от повреждений, необходимо использовать чехол. Это может быть накладка, бампер, книжка или флип. Также чехлы отличаются по материалам изготовления. Многие потребители выбирают силиконовый чехол для Xiaomi Redmi Note 9 Pro. О его особенностях, преимуществах и правилах ухода, мы подробно расскажем в нашей статье.

Основные преимущества

Силиконовые кейсы привлекают многих потребителей своей низкой стоимостью. Впоследствии они понимают, что купили не только бюджетный аксессуар, но также довольно качественный и практичный в эксплуатации.

Если говорить о преимуществах, которые имеет силиконовый чехол на Редми 7, то они следующие:

Обеспечивает хороший уровень защиты гаджета от царапин и потертостей.

Легкий и тонкий, благодаря чему телефон не утяжеляется.

Полностью закрывает корпус, открытым остается только дисплей.

Имеет антискользящую поверхность, поэтому телефон комфортно держать в руках.

Ввиду этих преимуществ силиконовый чехол лучше, чем, например, резиновый или пластиковый.

Недостатки силиконовых чехлов

Серьезных эксплуатационных недостатков силиконовые чехлы не имеют. Однако все же есть некоторые минусы, о которых должны знать пользователи.

Силиконовый чехол нельзя слишком часто снимать со смартфона. Из-за этого он теряет свою форму и растягивается. В результате гаджет плохо фиксируется и даже может выпасть. Кроме того, под кейс будет проникать влага и пыль.

Особенность силикона в том, что со временем он желтеет и мутнеет. Это свойство материала, с которым сложно что-либо сделать. Чтобы как можно дольше сохранить презентабельный внешний вид аксессуара, рекомендуется обеспечить ему правильный уход. Об этом мы поговорим ниже.

Рекомендации по уходу

Если вы решили купить чехол на Редми 9 из силикона, то ознакомьтесь с рекомендациями по уходу за ним. Во-первых, при себе нужно иметь влажные салфетки. Любые загрязнения буквально въедаются в поверхность силикона. Если их своевременно не убрать, то на чехле останутся некрасивые пятна.

Во-вторых, не оставляйте чехол под прямыми солнечными лучами. Под их воздействием он выцветает. В результате на поверхности могут остаться неэстетичные пятна, которые ничем не убрать.

Если чехол достаточно сильно загрязнился, то нужно его вымыть. В теплую воду добавьте средство для посуды или сделайте мыльный раствор, а затем погрузите чехол на один-два часа. Въевшиеся пятна потрите зубной щеткой, дополнительно можно использовать соду. После тщательно просушите аксессуар. Если на чехле появились желтые пятна, то убрать их можно с помощью отбеливающего средства, лимонной кислоты или ацетона.