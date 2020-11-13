Стронгмен и обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин на шоу «Вечерний Ургант» раскрыл секреты своих тренировок. В частности, спортсмен рассказал, что поднимал верблюда в Челябинске только после того, как составил план на листке бумаги.

«В школе я пятерки не только по физкультуре получал, но еще и по физике. Чтобы задачу решить, ее надо просчитать. Надо было узнать, где самое тонкое место — это был я, над этим надо было поработать», — рассказал знаменитый стронгмен. Он отметил, что сам верблюд весил 700 кг, еще 300 кг весила клетка, в которой стояло животное. «Я оторвал его с платформы примерно на 30 сантиметров», — поделился Нигматуллин. ()

В программе также показали новый рекорд спортсмена, который сдвинул с места самолет весом 36 тонн.

«Я очень люблю самолеты, они быстрые, большие красивые. Я мечтал приобщиться к положительному имиджу и подумал, почему бы не потянуть самолет. В России этого еще никто никогда не делал. По бумагам у меня все сошлось», — рассказал о рекорде спортсмен.

Ургант напоследок попросил силача передвинуть в студии несколько тяжелых вещей, которые без спортсмена «никак не сдвинуть». Нигматуллину пришлось передвинуть мавзолей Ленина на Красной площади, стащить с кресла президента США Дональда Трампа, а также поднять российский рубль со дна.

В феврале этого года стало известно, что Нигматуллин покидает Челябинск.

«Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда для меня был вторым домом», — написал он в Facebook.

Эльбрус Нигматуллин — мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года, четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России». Установил несколько мировых рекордов, которые были занесены в Книгу рекордов Гиннеса.