Ситуация в экономике России начинает стабилизироваться после кризиса (который не приобрёл системный характер), вызванного ограничительными мерами и остановкой большей части предприятий из-за карантина. Базовый вариант обновлённого прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года Минэкономразвития предполагает, что ВВП страны в этом году будет падать медленнее, чем ждали в конце весны: на 3,9% против 5%. Вместе с тем экономисты называют новый прогноз МЭР по ситуации в РФ и мире «иллюзорным». Специалисты предупреждают о вероятной глобальной рецессии и призывают не расслабляться в ожиданиях. Нынешняя рецессия может стать пятой «послевоенной» после эксцессов 1972, 1982, 2001 и 2008 годов. Стоит напомнить, что все рецессии сопровождались глобальным финансовым кризисом. Оценки экспертов сейчас сходятся, увы, в наихудших прогнозах.

МЭР ожидает, что в последующие годы экономика России перейдёт к росту: в 2021 году ВВП будет увеличиваться на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023-м — на 3%. Возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в третьем квартале 2021 года, цитирует ТАСС документ, представленный в правительство.

Кроме того, улучшен прогноз и по другим показателям, в частности, рубль в 2020–2021 годах будет крепче, чем планировалось в мае, а нефть — дороже. Кроме того, министерство улучшило свои оценки по реальным доходам населения и зарплате, потребительскому спросу и инвестициям. Также Минэкономразвития скорректировало в сторону улучшения оценку спада промпроизводства и ожидает не такого глубокого снижения показателей экспорта и импорта.

По словам источника в Минэке, нынешняя ситуация в экономике не требует новых мер поддержки населения и бизнеса, какие принимались в качестве антикризисного пакета, — обсуждаются лишь меры в рамках существующих бюджетных ограничений. Он отметил, что кризис не приобрёл системный характер, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей: розничной торговле, общепите, платных услугах, перевозках, производстве потребительских товаров.

Конечно, не может не успокаивать то, что сложная экономическая ситуация не перешла в кризис неплатежей. По цифрам чиновников, экономический спад затронул в незначительной степени системообразующие организации: в июне в зоне риска было около 400 компаний из этого списка, сейчас это порядка 250 предприятий. Восстановление пострадавшего малого и среднего бизнеса, а также потребительского сектора ожидается в 2021 году.

Между тем заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов не видит оснований для улучшения прогноза МЭР. Он находит его излишне оптимистичным. Дело в том, замечает эксперт, что в ближайшие месяцы возможен вал банкротств уже остановившихся предприятий. Поэтому прогноз МЭР можно считать, скорее, своеобразным идеологическим утешением населения России, уверен экономист.

В настоящий момент мы проживаем ситуацию с очень высоким уровнем неопределённости, объясняет Миронов. А это значит, что нужно смотреть на текущий момент и видеть, как меняется ситуация и каковы тенденции. Если посмотреть на оперативные индикаторы (опросы, статистика и т. д.), то можно заметить, что в августе, например, остановился рост промышленного выпуска, причём до этого шло восстановление, замечает специалист. На данный момент продолжает расти лишь внутренний спрос, связанный с домашними хозяйствами. В целом ситуация всё же ухудшилась, если сравнивать с предыдущими месяцами этого года.

Валерий Миронов, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ:

Замедление восстановления сейчас отмечается везде. Россия, к примеру, восстановилась на 4% процесса, и дальше мы не идём. Наши фондовые рынки восстановились лишь наполовину. Ни на один день нельзя забывать о том, что мы вошли в полосу двойного кризиса — коронавирусного и нефтегазового. Поэтому ещё высока вероятность второй волны, связанной с каскадом банкротств. Так что, все продолжаем неизбежно сидеть на иголках.

Замедление восстановления сейчас отмечается везде. Россия, к примеру, восстановилась на 4% процесса, и дальше мы не идём. Наши фондовые рынки восстановились лишь наполовину. Ни на один день нельзя забывать о том, что мы вошли в полосу двойного кризиса — коронавирусного и нефтегазового. Поэтому ещё высока вероятность второй волны, связанной с каскадом банкротств. Так что, все продолжаем неизбежно сидеть на иголках.

Хотя, справедливости ради, добавляет эксперт, в России в целом экономический спад всё же меньше, чем за рубежом, поскольку в нашей стране ещё не столь велика роль малого бизнеса, нежели в других государствах, что и играет нам на руку. Кроме того, указывает Валерий Миронов, мы практически не потратили наш резервный фонд. Поэтому у России на защиту от кризиса «деньги есть», резюмировал заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Согласно обновлённому прогнозу, Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения на 3% в 2020 году вместо 3,8%, которые прогнозировались в мае. Уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020-го, в 2022 году рост составит 2,4%, в 2023-м — 2,5%. Реальная зарплата также будет расти: на 1,5% — в 2020 году, на 2,2% — в 2021 в 2022 годах, на 2,5% — в 2023-м.

Оценка по уровню безработицы в 2020 году осталась без изменений: по итогам года она будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021-м прогнозируется снижение уровня до 5,2%, в 2022-м — до 4,7%, в 2023-м — до 4,6%.

Мировой фон

Вместе с тем надо понимать, что Россия живёт в мировом сообществе и находится во взаимодействии с другими странами мира. Несмотря на то что кризис COVID-19 сотрясает весь мир, развивающиеся страны с низкими доходами (РСНД) сейчас пребывают в наиболее уязвимом положении. РСНД (а их в мире насчитывается 42) тяжело пострадали от внешних шоков и испытывают серьёзное сокращение деловой активности внутри государств вследствие распространения вируса и принятия мер самоизоляции для его сдерживания. В то же время нехватка ресурсов и слабость институтов ограничивают возможности органов государственного управления многих РСНД по оказанию поддержки своей экономике.

В этом году рост экономики в РСНД, предупреждают аналитики МВФ, скорее всего, остановится по сравнению с ростом в 5% в 2019 году. В дальнейшем, при отсутствии последовательных международных усилий по их поддержке, непроходящие шрамы могут подорвать их перспективы развития, усугубить неравенство и поставить под угрозу уничтожения достижения десятилетней работы по сокращению уровня бедности, что не может не сказаться в целом и на мировой экономике.

В целом к началу пандемии COVID-19 в мире уже наблюдались устойчивые внешние дисбалансы. Этот кризис спровоцировал резкое сокращение торговли и существенные изменения валютных курсов, но ограничил уменьшение дефицитов и профицитов счёта текущих операций в мире. И в настоящее время, подчёркивают эксперты МВФ, перспективы остаются крайне неопределёнными, поскольку в обозримом будущем по-прежнему сохраняются риски новых волн заражения, разворотов потоков капитала и дальнейшего сокращения мировой торговли.