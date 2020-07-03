Знаменитый советский психиатр, один из участников экспертизы по делу маньяка Чикатило 87-летний Федор Кондратьев попытался залезть на подоконник квартиры в Николоямском переулке. Спасла сиделка, оттащившая пожилого ученого от окна.

Как стало известно «», известный психиатр, в свое время выступавший экспертом по делам серийных убийц, страдает рядом заболеваний. Он прикован к кровати, самостоятельно может лишь сидеть и ползать. Кровать стоит в полуметре от окна. Присматривает за стариком сиделка, которую наняли родные. Эта женщина ухаживает за психиатром последнюю неделю, так как предыдущая домработница уволилась.

С утра пятницы ученый, как обычно, поработал над научным трудом по психиатрии. Затем сиделка вымыла Федора Викторовича и направилась на кухню варить борщ. В комнату она вернулась из-за шума. Психиатр сидел на окне (квартира находится на 14 этаже) и кричал. Хрупкая женщина стащила подопечного с подоконника и, как могла, уложила на кровать. Далее она позвонила в МЧС, полицию и медикам, а также родным. Ученый во всеуслышание заявил, что инцидента не было, а сиделка все придумала.