Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова предостерегла влюбленных от проживания под «одной крышей» без брака. По мнению свахи, такая форма отношений является способом убежать от обязательств перед партнером. Сценарии, в которых таятся «опасности» для будущего пары, она описала в своем Instagram, сославшись на «многочисленные женские исповеди».

К «опасным» причинам сожительства Сябитова отнесла ситуации, в которых партнер предлагает другому съехаться из-за скуки, одиночества, отсутствия квартиры и финансовой уверенности в завтрашнем дне.

Кроме того, по ее словам, в отношениях может появиться момент, когда человек ждет каких-либо действий от второй половинки и в противном случае угрожает уйти.

Также сваха предостерегла от «практических занятий по подготовке к настоящей семейной жизни»: это указывает на то, что партнер на самом деле не уверен в своем выборе и готовности вступить в брак.

По словам Сябитовой, стоит опасаться и сценария, в котором у кого-то есть проблемы с прошлыми официальными отношениями и человек никак не может решиться на развод.

Помимо прочего, сваха считает, что не стоит жить с людьми, ранее разорвавшими брак и желающими «немного отдохнуть от характерной обязаловки».

Ведущая заканчивает список сценарием, в котором у кого-то из пары нет возможности жить на прошлом месте по ряду причин — пьющие домочадцы, нищета или «доставшие» родители.