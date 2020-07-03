Телеведущая Роза Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, чтобы увеличить шансы выйти замуж. Об этом она написала в инстаграме.

По ее словам, пока избранник не заявил о серьезных намерениях, есть смысл завести сразу трое отношений.

Свой совет Сябитова объяснила тем, что с одним мужчиной велика вероятность не получить предложение руки и сердца и «потерять время».

«Если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из них лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество», — написала она.

Как считает телеведущая, мужчины не тянутся к одиноким женщинам, но стремятся стать первыми «в очереди» к ним.