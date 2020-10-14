Журналистка Роза Сябитова боится увольнения с Первого канала. Об этом она сама сообщила в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Сябитова, как сообщал «Рамблер», — ведущая телешоу «Давай поженимся». Вчера она стала героиней нового эпизода «Эмпатии Манучи». В ходе него журналистку спросили, не тошнит ли ее от Останкино.

«Нет. Да мы там зубами… чем только можно будем держаться!» — ответила она.

Сябитова рассказала, что очень боится увольнения и по этой причине готова делать что угодно. Также она сообщила, что предпочла бы быть уволенной по смс, а не в ходе личной встречи с начальником, и связала это с тем, что жила в Советском Союзе. Телеведущая рассказала, что стремится держаться от своего руководства как можно дальше.

«Я буду выполнять все что угодно, все что скажете! Наверное, потому, что проект закрывали не единожды. Неофициально… ходят слухи… это было заметно… были действительно сложности у канала. Мы все прекрасно понимали и так далее. Это происходило, как правило, летом, когда в отпуск уходим, и было непонятно, вернемся мы или нет. Я вот тогда, наверное, переболела первый раз…» — добавила она.

В сентябре Сябитова рассказала, что врачи обнаружили у нее запущенную доброкачественную опухоль, которая никак себя не проявляла, и вовремя удалили ее, однако вместе с новообразованием им пришло удалить и важный женский орган.