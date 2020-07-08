Председатель КНР Си Цзиньпин по телефону поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции РФ, отметив большое значение этого шага для укрепления российской государственности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Отмечено большое значение этого шага для укрепления российской государственности и устойчивого социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

Голосование по поправкам к конституции прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%.