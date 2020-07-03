Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости отметил, что Пекин и далее будет оказывать посильную помощь для экономического развития Белоруссии.

День независимости ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля — в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в этой связи поздравления ему поступили от ряда руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей. Председатель КНР, в частности, отметил, что в последние годы Минском достигнуты «огромные успехи» в различных сферах госстроительства, и Пекин искренне этому рад.

«Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Республикой Беларусь путь развития, оказывать посильную помощь в целях государственного строительства и экономического развития страны. Уделяю особое внимание развитию китайско-белорусских отношений, очень дорожу крепкой дружбой с Вами», — отметил Си Цзиньпин.

По данным пресс-службы, Лукашенко и белорусский народ поздравили также генсек ООН Антониу Гутерриш, папа Римский Франциск, лидеры России, США, Индии, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана, Украины, Туркмении, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Австрии, Италии, Сан-Марино, Венгрии, Эстонии, Турции, ОАЭ, Бахрейна, Чехии, Японии, Сингапура, Республики Корея, Вьетнама, Ирана, Кубы, Венесуэлы и ряда других государств.

Поздравления в адрес Лукашенко поступили от премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

По данным пресс-службы, президент США Дональд Трамп в своем поздравлении Лукашенко отметил, что США «остаются твердым сторонником независимости и суверенитета» Белоруссии, выразил удовлетворение по поводу развития отношений Минска и Вашингтона, включая возвращение послов. Американский лидер также надеется на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала первая поставка американской сырой нефти в республику в этом году. «Мы надеемся на продолжение партнерства по этим вопросам на благо обеих наших стран», — говорится в послании Трампа.

Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании также выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе армянского президента, лидеры двух стран провели накануне телефонную беседу, в ходе которой Саркисян высоко оценил взаимодействие и эффективное сотрудничество между Арменией и Белоруссией в политической, экономической и гуманитарной областях, а также опыт Белоруссии в сфере высоких технологий. «Президент Армении поблагодарил Лукашенко за содействие в предоставлении земельного участка для строительства армянской церкви в Минске», — отмечается в сообщении.